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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и шести районах

13:53 | 04.09.2020 | Медицина

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Пенза, 4 сентября 2020. PenzaNews. 75 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, восемь — в Пензенском районе, по два — в Бековском и Сердобском, по одному — в Иссинском, Неверкинском и Городищенском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 4 сентября.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и шести районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Детей среди пациентов нет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находятся 3 тыс. 664 человека, сняты с него 28 тыс. 706.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 2 тыс. 375 — до 260 тыс. 864.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 4 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 8 тыс. 454 случая заражения коронавирусом, 7 тыс. 879 человек выписаны, 111 пациентов умерли.

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