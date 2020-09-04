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В Пензенской области за сутки подтверждено 90 случаев заражения коронавирусом, 101 человек выписан

10:59 | 04.09.2020 | Медицина

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Пенза, 4 сентября 2020. PenzaNews. 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 101 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 пятницы, 4 сентября.

В Пензенской области за сутки подтверждено 90 случаев заражения коронавирусом, 101 человек выписан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 454 случая заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 7 тыс. 879.

Умерли 111 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 1 млн. 15 тыс. 105 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 110 человек.

За весь период в стране выздоровели 832 тыс. 747 человек, из них 5 тыс. 812 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 17 тыс. 649, за сутки зарегистрирован 121 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 сентября.

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