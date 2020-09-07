Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ Медицина

Пенза, 7 сентября 2020. PenzaNews. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), позвонить на которую могут жители всех регионов России, в том числе Пензенской области с 7 сентября по 12 октября.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, тематическое консультирование позволит гражданам разобраться, где можно сделать прививку и как правильно подготовиться к вакцинации.

«Сотрудники ведомства также предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний», — добавили в управлении.

В пресс-службе отметили, что звонки в единый консультационный центр являются бесплатными, при этом по отдельным вопросам они могут быть направлены в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.

Номер горячей линии указан на сайте ведомства.