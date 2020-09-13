Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и восьми районах Медицина

Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе, Заречном и восьми районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 13 сентября.

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В нем уточняется, что 62 факта инфицирования COVID-19 подтверждено в Пензе, восемь — в Заречном, по три — в Кузнецком и Городищенском районах, по два — в Лунинском, Колышлейском и Мокшанском, по одному — в Нижнеломовском, Иссинском и Сосновоборском.

Из текста также следует, что среди 85 заразившихся есть пятеро детей в возрасте 5, 6, 9 и 16 лет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 13 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 9 тыс. 296 случаев заражения коронавирусом. 8 тыс. 245 человек выписаны. 117 пациентов умерли.