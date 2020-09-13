В Пензенской области за сутки подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом, 11 человек выписаны Медицина

Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. 85 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 11 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.40 воскресенья, 13 сентября.

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Всего в регионе подтверждено 9 тыс. 296 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 245.

Умерли 117 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 1 млн. 62 тыс. 811 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 449 человек.

За весь период в стране выздоровели 876 тыс. 225 человек, из них 2 тыс. 690 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 18 тыс. 578, за сутки зарегистрировано 94 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 17 сентября.

