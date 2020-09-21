В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 26 детей Медицина

Пенза, 21 сентября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 92 человек, в том числе у 26 детей в возрасте от восьми месяцев до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 21 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 39 фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Заречном, 13 — в Пензе, 11 — в Пензенском районе, по пять — в Городищенском и Белинском, четыре — в Каменском, по три — в Неверкинском районе и Кузнецке, по два — в Сердобском и Мокшанском районах, по одному — в Бессоновском, Никольском, Сосновоборском, Лунинском и Тамалинском районах.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 609 [человек], сняты с наблюдения 30 тыс. 821», — отмечается в тексте.

Из него также следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус достигло 295 тыс. 385.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 21 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 10 тыс. 61 случай заражения COVID-19. Выписаны 8 тыс. 524 пациента. Умерли 122 человека.