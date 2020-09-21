В Пензенской области зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 21 сентября 2020. PenzaNews. 92 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 19 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 понедельника, 21 сентября.

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Всего в регионе подтверждено 10 тыс. 61 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 524.

Умерли 122 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

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В России зафиксировано 1 млн. 109 тыс. 595 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 196 человек.

За весь период в стране выздоровели 911 тыс. 973 человека, из них 2 тыс. 616 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 19 тыс. 489, за сутки зарегистрирован 71 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 1 октября.

