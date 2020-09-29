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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и трех районах

12:21 | 29.09.2020 | Медицина

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Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. 50 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 28 — в Заречном, 10 — в Пензенском районе, три — в Бессоновском, один — в Лунинском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 29 сентября.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и трех районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди 92 заразившихся есть восемь детей в возрасте от одного года до 17 лет.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 860 человек, сняты с наблюдения 32 тыс. 197», — добавляется в тексте.

Из него также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 2 тыс. 152 — до 310 ты. 401.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 29 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 10 тыс. 788 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 8 тыс. 800 пациентов. Умерли 130 человек.

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