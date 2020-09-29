В Пензенской области за сутки подтверждено 92 случая заражения коронавирусом, 74 человека выписаны Медицина

Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. 92 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 74 человека. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 11.10 вторника, 29 сентября.

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Всего в регионе подтверждено 10 тыс. 788 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 800.

Умерли 130 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

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В России зафиксировано 1 млн. 167 тыс. 805 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 232 человек.

За весь период в стране выздоровели 952 тыс. 399 человек, из них 6 тыс. 479 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 20 тыс. 545, за сутки зарегистрировано 160 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 1 октября.

