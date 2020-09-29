В Пензенской области выявлены нарушения в обеспечении пациентов льготными лекарствами Медицина

Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. Работники прокуратуры Пензенской области выявили нарушения законодательства об обеспечении отдельных категорий граждан лекарственными средствами в ходе проверки деятельности министерства здравоохранения региона.

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«Так, выявлены факты неосвоения министерством федеральных денежных средств, выделенных на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. В результате более 4 тыс. лиц, в том числе инвалидов, после перенесенных заболеваний — острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием и катетерной абляции по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, не были обеспечены бесплатными лекарственными препаратами в течение установленного законодательством срока», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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В надзорном ведомстве добавили, что имело место значительное недофинансирование мероприятий по льготному лекарственному обеспечению инвалидов, страдающих редкими, онкологическими заболеваниями, нуждающихся в таргетной терапии, сахарным диабетом, ревматоидным артритом, хронической почечной недостаточностью, бронхиальной астмой, туберкулезом и рассеянным склерозом.

«По выявленным нарушениям прокуратура региона внесла представления председателю правительства Пензенской области [Николаю Симонову]. По результатам их рассмотрения деятельность министерства скорректирована, выделенные федеральные денежные средства законтрактованы, необходимые лекарственные препараты закуплены и выданы предусмотренным категориям граждан, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. На финансирование закупки лекарственных препаратов по обязательствам региона выделены дополнительные денежные средства», — сказали в пресс-службе.