На долю Пензы приходится почти 77% новых случаев заражения коронавирусом в регионе Медицина

Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. 77% новых случаев заражения коронавирусом, лабораторно подтвержденных в Пензенской области за последние сутки, приходится на долю Пензы, где их зарегистрировано 75. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в пятницу, 2 октября.

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В нем отмечается, что, помимо Пензы, факты инфицирования COVID-19 подтверждены в Заречном, где заразились восемь человек, в Пензенском районе — семь, в Бессоновском — пять, в Шемышейском — два, в Нижнеломовском — один.

В тексте уточняется, что среди 98 инфицированных коронавирусом есть двое детей в возрасте 3 и 17 лет.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 966 человек, сняты с наблюдения 32 тыс. 770», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что в регионе проведено 318 тыс. 66 тестов на COVID-19, за сутки их число увеличилось на 2 тыс. 498.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 2 октября в Пензенской области лабораторно подтверждено 11 тыс. 78 случаев заражения коронавирусом. 9 тыс. 38 пациентов выписаны. Умерли 136 человек.