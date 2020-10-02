EN
11:37:24 Пятница, 2 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки зарегистрировано 98 случаев заражения коронавирусом

10:53 | 02.10.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. 98 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 76 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.50 пятницы, 2 октября.

В Пензенской области за сутки зарегистрировано 98 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 11 тыс. 78 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 9 тыс. 38.

Умерли 136 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 1 млн. 194 тыс. 643 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 412 человек.

За весь период в стране выздоровели 970 тыс. 296 человек, из них 6 тыс. 54 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 21 тыс. 77, за сутки зарегистрировано 186 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 октября.

Новости партнеров
Читайте также
Губернатор ознакомился с работой печатного дома «Пенза» Александр Янюшкин приглашен в тренерский штаб сборной России по регби
В эко-квартале «Запрудный» завершено строительство школы Восстановлен прижизненный облик человека, останки которого нашли под Пензой
В Пензе пожилые осужденные и ветераны уголовно-исполнительной системы сыграли в шахматы В Пензе пресечена деятельность подпольного казино
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама