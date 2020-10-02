В Пензенской области за сутки зарегистрировано 98 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. 98 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 76 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.50 пятницы, 2 октября.

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Всего в регионе подтверждено 11 тыс. 78 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 9 тыс. 38.

Умерли 136 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 1 млн. 194 тыс. 643 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 412 человек.

За весь период в стране выздоровели 970 тыс. 296 человек, из них 6 тыс. 54 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 21 тыс. 77, за сутки зарегистрировано 186 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 октября.

