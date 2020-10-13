Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и 15 районах области Медицина

Пенза, 13 октября 2020. PenzaNews. 81 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован за последние сутки в Пензе, 21 — в Пензенском районе, восемь — в Мокшанском, семь — в Нижнеломовском, шесть — в Кузнецком, по четыре — в Малосердобинском и Лопатинском, два — в Шемышейском, по одному — в Городищенском, Камешкирском, Спасском, Сосновоборском, Лунинском, Бессоновском, Сердобском и Никольском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 13 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди 141 заразившегося есть семеро детей.

«Находятся под наблюдением 5 тыс. 526 человек, сняты с наблюдения 34 тыс. 987», — добавляется в тексте.

Из него также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 2 тыс. 889 — до 343 тыс. 574.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 13 октября в Пензенской области лабораторно подтверждено 12 тыс. 279 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 9 тыс. 679 пациентов. Зарегистрировано 140 летальных исходов.