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В Пензенской области за сутки подтвержден 141 случай заражения коронавирусом

10:45 | 13.10.2020 | Медицина

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Пенза, 13 октября 2020. PenzaNews. 141 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 35 человек. Об этом свидетельствуют данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, актуальные на 10.40 вторника, 13 октября.

В Пензенской области за сутки подтвержден 141 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 12 тыс. 279 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 9 тыс. 679.

Умерли 140 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 1 млн. 326 тыс. 178 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 13 тыс. 868 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 31 тыс. 785 человек, из них 7 тыс. 550 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 22 тыс. 966, за сутки зарегистрировано 244 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 октября.

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