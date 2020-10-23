В Пензенской области увеличат коечный фонд Медицина

Пенза, 23 октября 2020. PenzaNews. Дополнительные койки необходимо развернуть в больницах Пензенской области в условиях подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев в ходе рабочей встречи с врио министра здравоохранения региона Александром Никишиным, состоявшейся в облправительстве в пятницу, 23 октября.

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«Нам нужно решать вопрос с увеличением коечного фонда. Осень — это ежегодное время увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Нужно быть готовыми к любой ситуации. Я подпишу постановление о выделении средств на организацию еще 500 коек», — сказал глава региона.

Он поручил рассмотреть возможность развертывания коек для больных, состояние которых оценивается как средней тяжести и уже не вызывает опасений у врачей.

По мнению Ивана Белозерцева, это позволит разгрузить пензенскую областную больницу имени Н.Н. Бурденко, клинический центр специализированных видов медицинской помощи и больницу №4.

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В свою очередь Александр Никишин сообщил, что в условиях распространения коронавируса количество госпитализированных граждан в Пензе и Заречном выше, чем в районах области, где есть свободные койки.

«В качестве вариантов увеличения коечного фонда возможно оборудовать корпус 6-й городской больницы на улице Гагарина», — отметил он.

Врио министра добавил, что на выездах работает 139 бригад скорой помощи.

«Ежедневное количество госпитализированных и вызовов скорой на протяжении недели остается практически неизменным», — подчеркнул Александр Никишин.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в настоящее время в больницах Пензенской области развернуто 2 тыс. 644 койки.