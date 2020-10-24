Белозерцев доложил Комарову о ситуации с коронавирусом в Пензенской области Медицина

Пенза, 24 октября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев доложил полномочному представителю президента России в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову о ситуации с распространением коронавируса в регионе.

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«В городе Пензе проживает 54,3% заболевших. Среднеобластной показатель заболеваемости COVID-19 превышен в восьми муниципальных образованиях и в городе Заречном», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в минувшую пятницу, 23 октября.

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Иван Белозерцев сообщил, что в 18 медицинских организациях, включая МСЧ №59 в Заречном, развернуто 2 тыс. 644 инфекционные койки, при этом планируется подготовить дополнительные на базе еще одного учреждения здравоохранения.

«К кислороду подключено 783 койки. По расчетам, должно быть подключено 456 коек», — отметил глава региона.

Он добавил, что, согласно нормативу, в Пензенской области должно быть оборудовано 228 коек для пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«На текущую дату фактически развернуто 236 коек», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.