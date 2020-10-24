EN
04:51:31 Воскресенье, 25 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Белозерцев доложил Комарову о ситуации с коронавирусом в Пензенской области

09:55 | 24.10.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 24 октября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев доложил полномочному представителю президента России в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову о ситуации с распространением коронавируса в регионе.

Белозерцев доложил Комарову о ситуации с коронавирусом в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В городе Пензе проживает 54,3% заболевших. Среднеобластной показатель заболеваемости COVID-19 превышен в восьми муниципальных образованиях и в городе Заречном», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в минувшую пятницу, 23 октября.

Читайте также

Белозерцев надеется, что в Пензенской области удастся избежать всеобщей самоизоляции

Иван Белозерцев сообщил, что в 18 медицинских организациях, включая МСЧ №59 в Заречном, развернуто 2 тыс. 644 инфекционные койки, при этом планируется подготовить дополнительные на базе еще одного учреждения здравоохранения.

«К кислороду подключено 783 койки. По расчетам, должно быть подключено 456 коек», — отметил глава региона.

Он добавил, что, согласно нормативу, в Пензенской области должно быть оборудовано 228 коек для пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«На текущую дату фактически развернуто 236 коек», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 38 детей В Пензе прокуратура запустит горячую линию по вопросам расселения аварийного жилья
Жителю Кузнецка грозит уголовная ответственность за уклонение от призыва в армию Жительница Колышлейского района отправится в колонию за неуплату алиментов
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 12 районах В онкодиспансере Пензы подготовят помещения для линейного ускорителя и аппаратов КТ
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама