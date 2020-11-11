Медработникам пензенской областной больницы передано 250 защитных экранов Медицина

Пенза, 11 ноября 2020. PenzaNews. Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области по государственному строительству и вопросам местного самоуправления, глава совета реготделения общественной организации «Деловая Россия» Михаил Лисин вместе с активистами «Молодой Гвардии Единой России» передал 250 защитных экранов медработникам облбольницы имени Н.Н. Бурденко, где оказывается помощь пациентам с COVID-19.

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По словам Михаила Лисина, данные экраны изготовлены в пензенском детском технопарке «Кванториум НЭЛ», причем это усовершенствованная модель.

«На самом деле ситуация непростая. Ситуация даже сложнее, чем она складывалась весной. На рубеже наши врачи, которым отдельная большая благодарность. Особенно областная больница, она вообще стоит на переднем крае. [...] Все депутаты Законодательного собрания прекрасно понимают, что нужна поддержка. Нужна поддержка не только моральная», — отметил он.

Как сообщила заместитель главного врача пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко Ирина Фролова, в настоящее время в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом задействовано около 300 медработников.

Она напомнила, что «красная зона» действует в учреждении с апреля, при этом до июля под лечение больных с COVID-19 было отдано два корпуса, а плановая помощь временно не оказывалась.

Теперь, по ее словам, из 1,1 тыс. коек насчитывается 120 инфекционных, которые находятся в отдельном здании.

«С 1–2 августа мы возобновили оказание плановой помощи по всем профилям», — сказала Ирина Фролова.

Она добавила, что персонал больницы благодарен всем, кто оказывает спонсорскую помощь учреждению.