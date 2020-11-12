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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 14 районах

14:50 | 12.11.2020 | Медицина

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Пенза, 12 ноября 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе, Заречном и 14 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 12 ноября.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 14 районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 111 фактов инфицирования COVID-19 подтверждено в Пензе, по девять — в Пензенском и Тамалинском районах, семь — в Бековском, по шесть — в городе Заречном и Нижнеломовском районе, три — в Бессоновском, по два — в Мокшанском, Кузнецком, Белинском, Малосердобинском и Неверкинском, по одному — в Наровчатском, Лунинском, Каменском и Шемышейском.

Из текста следует, что среди 165 заразившихся есть трое детей.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 717 человек, сняты с наблюдения 43 тыс. 182», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что в регионе проведено 435 тыс. 440 исследований на коронавирус, суммарный охват населения тестированием на COVID-19 составил 31,56%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 12 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 17 тыс. 273 случая заражения коронавирусом. Выписаны 12 тыс. 514 пациентов. Зарегистрировано 209 летальных исходов.

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