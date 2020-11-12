В Пензенской области подтверждено 165 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 12 ноября 2020. PenzaNews. 165 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 156 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.40 четверга, 12 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 17 тыс. 273 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 12 тыс. 514.

Умерли 209 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 1 млн. 858 тыс. 568 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 608 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 388 тыс. 168 пациентов, из них 18 тыс. 811 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 32 тыс. 32 человек, за сутки зарегистрировано 439 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 ноября.