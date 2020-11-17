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В Пензенской области бесплатные лекарства получили около 600 пациентов с коронавирусом

19:31 | 17.11.2020 | Медицина

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Пенза, 17 ноября 2020. PenzaNews. Около 600 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, медицинская помощь которым оказывается в Пензенской области в амбулаторных условиях, получили бесплатные лекарства для лечения на дому. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В Пензенской области бесплатные лекарства получили около 600 пациентов с коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Закупка медицинских препаратов продолжается», — отмечается в тексте.

Ранее в министерстве здравоохранения Пензенской области пояснили, что договора на приобретение и доставку бесплатных лекарств пациентам с COVID-19 заключают медицинские организации, имеющие прикрепленное население.

На покупку таких препаратов из регионального бюджета выделено 9 млн. рублей, из федерального — более 49 млн. рублей.

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