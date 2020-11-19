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Доля свободного коечного фонда в Пензенской области варьируется от 10% до 20% — Минздрав

09:15 | 19.11.2020 | Медицина

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Пенза, 19 ноября 2020. PenzaNews. Доля свободного коечного фонда в Пензенской области ежедневно варьируется от 10% до 20%. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального Минздрава.

Доля свободного коечного фонда в Пензенской области варьируется от 10% до 20% — Минздрав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целях готовности региональной системы здравоохранения к работе в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции министерством здравоохранения региона ежедневно ведется система оперативного мониторинга занятости развернутого коечного фонда. На основе данных мониторинга, которые анализируются каждые 2 часа, оперативно принимаются решения, в первую очередь при необходимости — по наращиванию специализированного коечного фонда и изменению схемы маршрутизации госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в настоящее время в 20 медицинских организациях Пензенской области развернуто 2 тыс. 792 инфекционные койки.

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«Дополнительная «красная зона» подготовлена в корпусе клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина, которая в случае необходимости может быть развернута в течении суток. К работе в режиме ковидного госпиталя подготовлено 222 койки, в том числе 12 реанимационных. Медицинский персонал прошел обучение. Сформирован необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Проведена централизованная система подачи медицинского кислорода. С учетом сохраняющегося свободного ковидного коечного фонда резервный корпус продолжает функционировать для оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в экстренном и плановом порядке», — сказано в сообщении.

В тексте также обращается внимание на то, что, по данным управления Роспотребнадзора по Пензенской области, за последнюю неделю зафиксировано снижение числа регистрируемых внебольничных пневмоний: на 17% — в целом по области, более чем на 50% — по Пензе.

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