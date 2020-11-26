В Заречном пациенты с COVID-19 начали получать бесплатные лекарства — Климанов Медицина

Заречный, 26 ноября 2020. PenzaNews. Пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, проходящие лечение на дому, начали получать бесплатные лекарства в Заречном Пензенской области. Об этом сообщил глава ЗАТО Олег Климанов.

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«Сегодня зареченцы, больные коронавирусной инфекцией, начали получать бесплатные лекарства на дому. Медики доставляют препараты больным с подтвержденным тестом на COVID-19», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» вечером в минувшую среду, 25 ноября.

Олег Климанов добавил, что в течение последнего месяца каждую неделю регистрируется по 200–230 случаев заражения коронавирусом.

«С учетом того, что в среднем в неделю выписывается 150–160 человек, сохраняется прирост одновременно болеющих, число которых на сегодня составляет 1 тыс. 18 человек», — уточнил глава Заречного.

Он обратил внимание на то, что снижение заболеваемости зависит в том числе от соблюдения профилактических мер.