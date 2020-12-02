Психотерапевт Владимир Сгибов умер на 68-м году жизни Медицина

Пенза, 2 декабря 2020. PenzaNews. Директор пензенского научно-практического центра «Психотерапия», академик РАЕН и РАМТН, доктор медицинских наук, профессор Владимир Сгибов скончался на 68-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава Пензенской области.

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«Основными направлениями в работе Владимира Николаевича была помощь людям с пограничными расстройствами и неврозами. Многие методы лечения были авторскими», — отмечается в некрологе.

В нем добавляется, что под руководством Владимира Сгибова осуществлялась подготовка медицинских психологов, было защищено две кандидатские диссертации.

В тексте особо обращается внимание на то, что психотерапевт был отмечен многочисленными наградами, в том числе почетной медалью нобелевского лауреата Ильи Мечникова «За практический вклад в укрепление здоровья нации».

«Медицинское сообщество Пензенской области, коллеги и ученики искренне скорбят по поводу безвременной кончины Владимира Николаевича, человека, с чьим именем связано становление психотерапевтической службы Пензенской области на протяжении последних 40 лет», — подчеркивается в некрологе.