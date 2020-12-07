В Пензенской области отмечается уменьшение числа госпитализаций пациентов с COVID-19 Медицина

Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. Уменьшение числа госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией отмечается в Пензенской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

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«По оперативной информации на сегодняшний день, отмечается уменьшение заболеваемости», — сказал он в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в правительстве области в режиме видеоконференции в понедельник, 7 декабря.

Александр Никишин добавил, что в настоящее время в стационарах региона на лечении находятся 2 тыс. 134 человека.

«Развернуто [...] 2 тыс. 692 койки, из них более трети коек подключено к кислороду», — напомнил он.

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Глава регионального Минздрава подчеркнул, что текущая ситуация позволяет приступить к поэтапному сокращению инфекционных коек: на прошлой неделе 100 из них было перепрофилировано для приема плановых больных.

«У нас отмечается уменьшение количества госпитализируемых», — заявил Александр Никишин.

Говоря о пациентах с COVID-19, проходящих лечение в амбулаторных условиях на дому, он обратил внимание на то, что их количество зависит от заболеваемости респираторными вирусными инфекциями в целом.

«Понятно, что чем больше вирусной инфекции, тем больше мы производим обследование пациентов и выявляем, [...] потому что все больные с вирусной инфекцией, согласно рекомендациям Минздрава России, подлежат обследованию на COVID-19», — пояснил министр.