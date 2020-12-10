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Пензенская область готова к началу вакцинации от коронавируса — министр

10:17 | 10.12.2020 | Медицина

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Пенза, 10 декабря 2020. PenzaNews. Пензенская область готова к началу вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин в ходе совещания, состоявшегося в облправительстве в четверг, 10 декабря.

Пензенская область готова к началу вакцинации от коронавируса — министр

Фото: Pnzreg.ru

«На этой неделе ожидается поступление вакцины «Спутник V». В первую очередь планируется привить медицинский персонал, социальных работников, учителей. Для этого на территории Пензенской области развернуто восемь пунктов: четыре — на территории Пензы и четыре — в районах. Алгоритм проведения разработан. Весь персонал обучен», — сказал он.

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Александр Никишин добавил, что перед руководителями учреждений здравоохранения и главами администраций районов поставлена задача по обеспечению доставки медработников в пункты проведения вакцинации.

«Разработан регламент в соответствии с нормативными документами. Проведена закупка холодильного оборудования, в котором будет храниться вакцина», — отметил он.

Министр уточнил, что перед тем, как сделать прививку человеку, будет проводиться обследование, в том числе на наличие антител, поскольку переболевшим коронавирусом вводить вакцину нельзя.

«Анализы будут выполняться за 1–2 дня до процедуры. На их основе будет приниматься решение о необходимости прививки для того или иного человека», — цитирует Александра Никишина пресс-служба правительства Пензенской области.

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