В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 91 ребенка Медицина

Пенза, 10 декабря 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 188 человек, в том числе у 91 ребенка в возрасте от одного месяца до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 10 декабря.

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В нем уточняется, что 115 фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 35 — в Никольском районе, восемь — в городе Заречном, семь — в Пензенском районе, по четыре — в Сосновоборском, Лунинском и Белинском районах, по три — в Кузнецком и Бессоновском, два — в Шемышейском, по одному — в Сердобском, Тамалинском и Каменском.

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«Находятся под наблюдением 6 тыс. 883 человека, сняты с наблюдения 52 тыс. 218», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что всего в регионе проведено 529 тыс. 218 исследований на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 37,75%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 10 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 21 тыс. 986 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 18 тыс. 462 пациента. Зарегистрировано 266 летальных исходов.