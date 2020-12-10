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В Пензенской области за сутки подтверждено 188 случаев заражения коронавирусом, выписаны 115 человек

11:31 | 10.12.2020 | Медицина

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Пенза, 10 декабря 2020. PenzaNews. 188 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 115 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 четверга, 10 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 188 случаев заражения коронавирусом, выписаны 115 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 21 тыс. 986 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 18 тыс. 462.

Умерли 266 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

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В России зафиксировано 2 млн. 569 тыс. 126 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 27 тыс. 927 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 33 тыс. 669 пациентов, из них 25 тыс. 887 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 45 тыс. 280, за сутки зарегистрировано 562 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 24 декабря.

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