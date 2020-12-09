В Пензенской области сохранены действующие ограничения из-за коронавируса и введены новые Общество

Пенза, 9 декабря 2020. PenzaNews. Действие ограничительных мер, введенных в Пензенской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено по 24 декабря. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

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Так, люди старше 65 лет и лица с определенными хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции, который действует с 30 марта. При этом работающим пенсионерам будут оформлены листки нетрудоспособности на основании временных правил, утвержденных правительством России.

В регионе продолжат действовать ограничения, связанные с проведением публичных и иных массовых мероприятий.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, как и раньше, запрещено их проведение, оказание в период с 23.00 до 6.00.

Кроме того, документ дополнен новым подпунктом следующего содержания: «юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги на ледовых катках, детских игровых площадках, батутах и иных игровых площадках, допускать посетителей исходя из площади помещений не более одного человека на 10 кв. метров».

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Помимо этого, в подпункт, касающийся перехода Пензенской области на третий этап снятия ограничений, добавлено еще одно условие: «пересмотр в физкультурно-спортивных организациях, образовательных организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, графиков проведения тренировок в сторону уменьшения с целью организации перерыва между занятиями на один час для проведения дезинфекции и проветривания помещений».

Подпункт, которым министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области было поручено обеспечить предоставление продуктовых наборов малообеспеченным семьям с детьми, признан утратившим силу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 21 тыс. 798 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 18 тыс. 347 пациентов. Зарегистрировано 264 летальных исхода.