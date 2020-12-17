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В Пензенской области планируется организовать запись на прививку от коронавируса

12:30 | 17.12.2020 | Медицина

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Пенза, 17 декабря 2020. PenzaNews. Предварительную запись населения на прививку от коронавируса планируется организовать в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенской области планируется организовать запись на прививку от коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В период массовой вакцинации против коронавирусной инфекции планируется запустить сервис по дистанционной предварительной записи на прививку. Сервис будет запущен на региональном портале медицинских услуг Пенза-доктор.рф», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в настоящее время ведется активная подготовительная работа.

«Пока прививаются только медицинские работники и представители сферы образования. Однако с постепенным ростом поставок вакцины в Пензенскую область будет планомерный переход на массовую вакцинацию», — поясняется в сообщении.

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