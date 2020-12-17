В Пензенской области планируется организовать запись на прививку от коронавируса Медицина

Пенза, 17 декабря 2020. PenzaNews. Предварительную запись населения на прививку от коронавируса планируется организовать в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«В период массовой вакцинации против коронавирусной инфекции планируется запустить сервис по дистанционной предварительной записи на прививку. Сервис будет запущен на региональном портале медицинских услуг Пенза-доктор.рф», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в настоящее время ведется активная подготовительная работа.

«Пока прививаются только медицинские работники и представители сферы образования. Однако с постепенным ростом поставок вакцины в Пензенскую область будет планомерный переход на массовую вакцинацию», — поясняется в сообщении.