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В Пензенскую область доставлено 1,2 тыс. доз вакцины от коронавируса

13:07 | 12.12.2020 | Медицина

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Пенза, 12 декабря 2020. PenzaNews. 1,2 тыс. доз вакцины от коронавируса поступило в Пензенскую область 11 декабря. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенскую область доставлено 1,2 тыс. доз вакцины от коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С понедельника мы приступаем к вакцинации. В первую очередь это медицинские работники, учительские кадры и социальные работники. Это те люди, которые непосредственно сегодня контактируют со многими нашими гражданами, находятся в группе риска», — сказал глава региона в ходе прямой линии в субботу, 12 декабря.

По словам Ивана Белозерцева, следующие поставки ожидаются в конце января – феврале.

В минувший понедельник, 7 декабря, министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин сообщил, что на текущей неделе в регион должно поступить более 1,2 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

По его словам, вакцина от коронавируса будет храниться на складе ОАО «Фармация» при температуре -18°С и по заявкам учреждений здравоохранения автотранспортом компании доставляться в восемь пунктов, четыре из которых организовано в Пензе, остальные — в межрайонных больницах.

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