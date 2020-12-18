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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 10 детей

13:11 | 18.12.2020 | Медицина

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Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 195 человек, в том числе у 10 детей. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в пятницу, 18 декабря.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 10 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 79 фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 54 — в Нижнеломовском районе, 11 — в Башмаковском, девять — в Белинском, шесть — в Земетчинском, по пять — в городе Заречном и Наровчатском районе, по четыре — в Бессоновском, Спасском и Пензенском, по три — в Шемышейском и Мокшанском, по два — в Колышлейском, Лунинском и Иссинском, по одному — в Вадинском и Пачелмском.

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«Находятся под наблюдением 7 тыс. 288 человек, сняты с наблюдения 54 тыс. 822», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что всего в регионе проведено 558 тыс. 914 исследований на COVID-19, суммарный охват населения Пензенской области тестированием на коронавирус составил 39,91%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 18 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 23 тыс. 485 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 19 тыс. 396 пациентов. Зарегистрировано 286 летальных исходов.

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