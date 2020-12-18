В Пензенской области за сутки подтверждено 195 случаев заражения коронавирусом, выписаны 111 человек Медицина

Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. 195 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 111 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 18 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 23 тыс. 485 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 19 тыс. 396.

Умерли 286 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

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В России зафиксировано 2 млн. 791 тыс. 220 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 28 тыс. 552 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 228 тыс. 633 пациента, из них 26 тыс. 93 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 49 тыс. 762, за сутки зарегистрировано 611 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 24 декабря.

