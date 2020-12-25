В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 55 детей Медицина

Пенза, 25 декабря 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 200 человек, среди которых 55 детей в возрасте от пяти месяцев до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 25 декабря.

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В нем уточняется, что 88 новых фактов заражения COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 36 — в Мокшанском районе, по 12 — в Нижнеломовском и Земетчинском, девять — в Белинском, семь — в Кузнецком, по шесть — в Бессоновском и Наровчатском, по пять — в городе Заречном и Тамалинском районе, четыре — в Неверкинском, по три — в Лопатинском и Башмаковском, два — в Малосердобинском, по одному — в Каменском и Пачелмском.

«Находятся под наблюдением 7 тыс. 558 человек, сняты с наблюдения 57 тыс. 397», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что всего в регионе проведено 585 тыс. 98 исследований на коронавирус, суммарный охват населения Пензенской области тестированием на COVID-19 составил 41,83%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 24 тыс. 854 случая заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 20 тыс. 231. Зарегистрировано 303 летальных исхода.