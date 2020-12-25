В Пензенской области зарегистрировано 200 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 25 декабря 2020. PenzaNews. 200 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 128 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 пятницы, 25 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 24 тыс. 854 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 20 тыс. 231.

Умерли 303 человека. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 2 млн. 992 тыс. 706 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 29 тыс. 18 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 398 тыс. 254 пациента, из них 27 тыс. 397 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 53 тыс. 659, за сутки зарегистрировано 563 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 января 2021 года.

