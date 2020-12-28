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В Пензенской области открыта предварительная запись на вакцинацию от коронавируса

09:50 | 28.12.2020 | Медицина

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Пенза, 28 декабря 2020. PenzaNews. Предварительная запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции открыта на региональном портале медицинских услуг Пенза-доктор.рф.

В Пензенской области открыта предварительная запись на вакцинацию от коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Гражданам, желающим получить прививку, предлагается указать фамилию, имя и отчество, пол, дату рождения, номер телефона для связи.

Работники медицины, образования, социальной сферы и МФЦ, люди с хроническими заболеваниями и лица, проживающие в организациях соцобслуживания, могут отметить в форме для записи, что они относятся к той или иной категории.

Помимо этого, при заполнении полей необходимо сообщить дополнительную информацию о том, что гражданин за последние полгода не перенес COVID-19, в течение 14 дней у него в анамнезе не было острых респираторных заболеваний, он не контактировал с заразившимися людьми, а также не выезжал за пределы региона в минувшие две недели. Беременные и кормящие грудью женщины должны указать соответствующую информацию.

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«Первыми, кто получает прививку от COVID-19, являются медицинские работники, представители сферы образования, социальных служб, МФЦ и лица с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом и ожирением», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что первый компонент вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») получили 655 человек.

«Всего будет привито более 1 тыс. человек. Массовая вакцинация населения должна начаться в 2021 году. В декабре-феврале в Пензенскую область начнется поступление препарата. Оформить предварительную запись на вакцинацию теперь стало возможно через портал Пенза-доктор.рф», — сказали в пресс-службе.

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