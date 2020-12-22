Глава пензенского Минздрава подвел итоги работы системы здравоохранения в 2020 году Медицина

Пенза, 22 декабря 2020. PenzaNews. Глава Минздрава Пензенской области Александр Никишин подвел краткие итоги работы системы здравоохранения в 2020 году в ходе выездного заседания координационного совета при губернаторе по вопросам деятельности политических партий, состоявшегося на станции скорой медицинской помощи во вторник, 22 декабря.

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«Уходящий год стал для всех нас непростым годом, но сегодня я могу с уверенностью констатировать, что в целом система справилась с поставленной задачей по обеспечению устойчивого функционирования медицинских организаций в период распространения новой коронавирусной инфекции. Благодаря сплоченности и командной работе организационная, ресурсная и психологическая готовность медицинского сообщества к работе в абсолютно новых тяжелейших условиях была обеспечена в кратчайшие сроки», — отметил он.

Министр напомнил, что в течение года дважды приходилось глобально перепрофилировать коечный фонд и менять маршрутизацию пациентов с соматическими и хирургическими патологиями.

«Мы были вынуждены приостановить более чем на пять месяцев проведение всех профилактических мероприятий и плановую госпитализацию», — сказал Александр Никишин.

Вместе с тем, по его словам, продолжалась реализация региональных проектов, включенных в состав нацпроекта «Здравоохранение», а также государственной программы «Развитие здравоохранения Пензенской области».

«На реализацию государственной программы развития здравоохранения в 2020 году выделено 16,8 млрд. рублей, в том числе 5,5 млрд. рублей — из федерального бюджета. Все средства, которые были выделены, использовались эффективно и целенаправленно», — подчеркнул глава регионального ведомства.

Он добавил, что в августе были возобновлены диспансеризация и профилактические медицинские осмотры.

Комментируя результаты работы по развитию выездных форм обслуживания, Александр Никишин сообщил, что в текущем году по нацпроекту было приобретено три передвижных флюорографа и пять маммографов, с помощью которых обследованы 76 тыс. и 11 тыс. человек соответственно.

«Особое значение в профилактической работе имеет сезонная иммунизация населения. На 17 декабря вакцинация против гриппа завершена. Охват населения иммунизацией против гриппа составил 60%. Более 700 тыс. населения Пензенской области было привито от гриппа. Задача, которую поставило перед нами государство, выполнена», — констатировал министр.

Он также акцентировал внимание на том, что была продолжена реализация федерального и регионального проектов по обеспечению лекарствами пациентов, перенесших сердечно-сосудистые заболевания: из бюджетов двух уровней на эти цели выделено свыше 170 млн. и более 30 млн. рублей, необходимые препараты получили 6 тыс. человек, или около 95% нуждающихся.

«В период борьбы с коронавирусом с двух до семи увеличено количество площадок для проведения дистанционного консультирования пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями», — сказал глава Минздрава Пензенской области.

Говоря о планах на ближайшую перспективу, Александр Никишин выразил мнение, что значимым событием для региональной системы здравоохранения станет открытие второго в Пензенской области сосудистого центра на базе клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина.

«В настоящий момент все работы завершаются. Ангиограф получен. Специалисты обучены. Монтаж производится. До 25 декабря все строительные работы заканчиваются, и начинаются пусконаладочные», — уточнил он.

Министр предположил, что открытие сосудистого центра состоится в январе 2021 года.