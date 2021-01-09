Центр амбулаторной онкопомощи в Пензенском районе будет открыт в 2022 году Медицина

Пенза, 9 января 2021. PenzaNews. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) будет открыт на базе одной из поликлиник пензенской районной больницы Пензенской области в 2022 году после проведения реконструкции здания с возведением пристроя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Имеющиеся площади пензенской районной больницы не допускают возможности создания нового структурного подразделения», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что подготовить площадку для центра намечено в 2021 году.

«На реконструкцию здания с возведением пристроя под размещение ЦАОП предусмотрено 43 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что в Пензенской области в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» планируется открыть 10 центров амбулаторной онкопомощи, два из которых — на базе поликлиники №14 и областной больницы имени Н.Н. Бурденко — уже функционируют.