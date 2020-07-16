EN
12:43:20 Четверг, 16 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 883 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 229 человек выписаны, 69 пациентов умерли

В Пензе второй центр амбулаторной онкопомощи будет открыт на базе облбольницы

10:23 | 16.07.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 16 июля 2020. PenzaNews. Второй в Пензе центр амбулаторной онкологической помощи будет открыт на базе поликлиники областной больницы имени Н.Н. Бурденко до конца 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В Пензе второй центр амбулаторной онкопомощи будет открыт на базе облбольницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время идет процесс доукомплектования нового структурного подразделения поликлиники областной больницы медицинским оборудованием», — сказали в ведомстве.

Читайте также

Утверждена программа по борьбе с онкологическими заболеваниями в Пензенской области

В пресс-службе пояснили, что в распоряжении специалистов появятся, в частности, эндоскопический комплекс Pentax, стационарный маммограф и рентгеновский аппарат.

«Оборудование на сумму более 33 млн. рублей закуплено за счет средств областного бюджета», — уточнили в Минздраве.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», создание центров амбулаторной онкологической помощи ведется в Пензенской области в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

До 2024 года в области планируется открыть 10 таких центров.

Первый из них распахнул двери для пациентов в октябре 2019 года на базе поликлиники №14 города Пензы.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе и Заречном за сутки подтверждено по 16 новых случаев заражения коронавирусом В Кузнецке мужчину будут судить за уклонение от службы в армии
В Заречном из-за коронавируса пересмотрят подход к организации процесса обучения в школах Под Кузнецком из молитвенного дома украли икону и нательные крестики
Жительница Колышлея лишилась около 200 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника В школы Заречного поступила первая партия новых учебников
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама