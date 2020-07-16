В Пензе второй центр амбулаторной онкопомощи будет открыт на базе облбольницы Медицина

Пенза, 16 июля 2020. PenzaNews. Второй в Пензе центр амбулаторной онкологической помощи будет открыт на базе поликлиники областной больницы имени Н.Н. Бурденко до конца 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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«В настоящее время идет процесс доукомплектования нового структурного подразделения поликлиники областной больницы медицинским оборудованием», — сказали в ведомстве.

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В пресс-службе пояснили, что в распоряжении специалистов появятся, в частности, эндоскопический комплекс Pentax, стационарный маммограф и рентгеновский аппарат.

«Оборудование на сумму более 33 млн. рублей закуплено за счет средств областного бюджета», — уточнили в Минздраве.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», создание центров амбулаторной онкологической помощи ведется в Пензенской области в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

До 2024 года в области планируется открыть 10 таких центров.

Первый из них распахнул двери для пациентов в октябре 2019 года на базе поликлиники №14 города Пензы.