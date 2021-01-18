Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 12 районах Медицина

Пенза, 18 января 2021. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Пензе, Заречном и 12 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 18 января.

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В нем уточняется, что 169 фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, десять — в Нижнеломовском районе, девять — в Кузнецком, семь — в Пензенском, по пять — в городе Заречном, Земетчинском и Шемышейском районах, четыре — в Бессоновском, по три — в Пачелмском и Мокшанском, два — в Никольском, по одному — в Сердобском, Иссинском и Городищенском.

«Среди заболевших 22 ребенка [в возрасте] от 16 дней до 6 лет», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что под медицинским наблюдением находятся 8 тыс. 352 человека.

Из текста также следует, что всего в регионе проведено 655 тыс. 390 исследований на коронавирус, суммарный охват населения тестированием на COVID-19 составил 44,29%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 18 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 29 тыс. 767 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 23 тыс. 685. Зарегистрировано 353 летальных исхода.