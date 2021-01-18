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В Пензенской области зарегистрировано 225 новых случаев заражения коронавирусом

11:20 | 18.01.2021 | Медицина

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Пенза, 18 января 2021. PenzaNews. 225 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 147 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 понедельника, 18 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области зарегистрировано 225 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 29 тыс. 767 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 23 тыс. 685.

Умерли 353 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

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В России зафиксировано 3 млн. 591 тыс. 66 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 22 тыс. 857 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 978 тыс. 764 пациента, из них 18 тыс. 333 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 66 тыс. 37, за сутки зарегистрирован 471 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 января.

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