В пензенскую больницу №6 поступило пять новых аппаратов ИВЛ Медицина

Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. Пять новых аппаратов искусственной вентиляции легких, приобретенных по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», поступило в пензенскую клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Два аппарата ИВЛ Savina 300 были приобретены за счет бюджета Пензенской области, их стоимость составила более 3 млн. рублей. Еще три аппарата на сумму 6 млн. рублей поступило за счет федерального бюджета», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что оборудование установлено в отделении реанимации и интенсивной терапии №1.

По словам главного врача клинической больницы №6 Дмитрия Зиновьева, новые аппараты ИВЛ способны удовлетворить потребность в вентиляции легких даже самых критических пациентов, при этом использовать их можно практически в любом отделении.