EN
16:19:32 Вторник, 19 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенскую больницу №6 поступило пять новых аппаратов ИВЛ

10:07 | 19.01.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. Пять новых аппаратов искусственной вентиляции легких, приобретенных по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», поступило в пензенскую клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В пензенскую больницу №6 поступило пять новых аппаратов ИВЛ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Два аппарата ИВЛ Savina 300 были приобретены за счет бюджета Пензенской области, их стоимость составила более 3 млн. рублей. Еще три аппарата на сумму 6 млн. рублей поступило за счет федерального бюджета», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что оборудование установлено в отделении реанимации и интенсивной терапии №1.

По словам главного врача клинической больницы №6 Дмитрия Зиновьева, новые аппараты ИВЛ способны удовлетворить потребность в вентиляции легких даже самых критических пациентов, при этом использовать их можно практически в любом отделении.

Новости партнеров
Читайте также
Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Шульман скончался на 96-м году жизни Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 14 районах
Суд рассмотрит дело об обмане пензенца, мечтавшего стать отцом с помощью суррогатной матери В Пензе на вокзале задержаны мужчины, подозреваемые в сбыте поддельных денег
В Пензенской области не допущено происшествий во время крещенских купаний — МЧС По факту ДТП на трассе в Нижнеломовском районе организована проверка
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама