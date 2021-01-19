Детская поликлиника в «Спутнике» примет первых пациентов в феврале Медицина

Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. Детская поликлиника в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного Пензенской области распахнет свои двери в первых числах февраля. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства здравоохранения региона во вторник, 19 января.

Фото: Pnzreg.ru

«Мощности учреждения рассчитаны на 500 посещений в смену. Специалисты будут принимать в три смены с 8.00 до 18.00. В этом же интервале будет оказываться и неотложная медицинская помощь», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что в новом здании созданы комфортные условия для посетителей: предусмотрены просторные холлы для ожидания, открытая регистратура, колясочная, комнаты для кормления детей раннего возраста и игровые.

«Здесь будет образовано просторное физиотерапевтическое отделение. Дети смогут получать лечение в условиях дневного стационара, рассчитанного на 15 коек», — добавляется в пресс-релизе.

В сообщении подчеркивается, что услугами поликлиники, помимо прикрепленного населения, численность которого составляет около 15 тыс. человек, смогут воспользоваться пациенты из Шемышейского района и некоторых районов Пензы, поэтому в общей сложности учреждение будет обслуживать около 25 тыс. детей.

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«Все педиатры из Кондоля и взрослой поликлиники, расположенной в Терновке, будут переведены в «Спутник», но если для населения района это будет не совсем удобно, будет рассмотрен вопрос о том, чтобы оставить на приеме в Кондоле одного врача. Также в поликлинике прием будут вести и врачи-специалисты: детский хирург, офтальмолог, невролог, ортопед-травматолог, лор, кроме того, врачи УЗИ, рентген-кабинета, кабинета забора крови и других биологических материалов. Остаются вакантными ставки детского кардиолога-ревматолога, эндокринолога, гинеколога, уролога», — поясняется в тексте.

По словам заместителя министра – начальника управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Пензенской области Марины Воробьевой, для новой детской поликлиники в «Спутнике» приобретено 119 единиц оборудования на сумму почти 90 млн. рублей.

«Закуплены аппараты для проведения ультразвуковых и рентгенологических исследований, оборудование для эндоскопии, физиотерапии, линейка современной техники для оснащения офтальмологического кабинета и многое-многое другое», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», здание детской поликлиники в микрорайоне «Город Спутник» в Засечном Пензенской области возведено в 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Строительство объекта осуществлял холдинг «Термодом».