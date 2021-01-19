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В Пензенской области за сутки зарегистрировано 227 случаев заражения коронавирусом

11:22 | 19.01.2021 | Медицина

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Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. 227 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 164 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 вторника, 19 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки зарегистрировано 227 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 29 тыс. 994 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 23 тыс. 849.

Умерли 356 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

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В России зафиксировано 3 млн. 612 тыс. 800 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 21 тыс. 734 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 2 тыс. 26 пациентов, из них 23 тыс. 262 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 66 тыс. 623, за сутки зарегистрировано 586 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 января.

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