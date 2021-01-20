Белозерцев призвал желающих сделать прививку от коронавируса записаться на вакцинацию Медицина

Пенза, 20 января 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал жителей региона, желающих сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, записаться на вакцинацию.

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«Я приглашаю всех жителей, которые пожелают провести вакцинацию, записаться на проведение этой важной процедуры», — сказал он в ходе онлайн-трансляции в социальной сети «Одноклассники» в среду, 20 января.

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При этом Иван Белозерцев акцентировал внимание на том, что вакцинация является добровольной.

«Речь сегодня о принудительной вакцинации не идет», — подчеркнул губернатор.

Он сообщил, что в Пензенской области действует более 25 пунктов, где можно получить прививку от коронавируса.

«Тест на антитела сейчас необязателен», — отметил Иван Белозерцев, сославшись на подготовленную Минздравом России стандартную операционную процедуру, которая определяет правила организации работы учреждений и медработников, осуществляющих проведение вакцинации против COVID-19 у взрослых.