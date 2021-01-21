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В Пензе за сутки подтверждено 225 случаев заражения COVID-19

12:52 | 21.01.2021 | Медицина

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Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. 225 новых случаев заражения COVID-19 подтверждено за последние сутки в Пензе, еще шесть — в Заречном, по одному — в Шемышейском, Колышлейском, Бессоновском, Лунинском и Пензенском районах. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 21 января.

В Пензе за сутки подтверждено 225 случаев заражения COVID-19. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Среди пациентов пятеро детей от одного года до 10 лет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находятся 8 тыс. 903 человека.

Из текста также следует, что всего в регионе проведено 665 тыс. 630 исследований на коронавирус методом ПЦР, суммарный охват населения тестированием составил 48,02%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 21 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 30 тыс. 461 случай заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 24 тыс. 152. Зарегистрирован 361 летальный исход.

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