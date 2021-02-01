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В пензенской больнице №6 введен в эксплуатацию ангиограф стоимостью около 64 млн. рублей

15:19 | 01.02.2021 | Медицина

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Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. Ангиограф стоимостью почти 64 млн. рублей, приобретенный за счет средств федерального бюджета в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», введен в эксплуатацию в пензенской клинической больнице №6 имени Г.А. Захарьина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В пензенской больнице №6 введен в эксплуатацию ангиограф стоимостью около 64 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мощная медицинская техника является доминантой в линейке оборудования лечебного учреждения, необходимого для организации в регионе еще одной площадки для рентгенохирургических методов диагностики и лечения», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что медицинский персонал прошел необходимое обучение.

«В настоящее время ведется санитарная подготовка помещений к работе», — сказали в министерстве.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на базе клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе планируется открыть второй в регионе сосудистый центр.

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