Александр Никишин призвал активизировать работу по регистрации граждан на портале госуслуг Медицина

Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин призвал глав администраций муниципальных образований активизировать работу по регистрации граждан на портале госуслуг, через который осуществляется запись на вакцинацию от COVID-19.

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«Просьба к руководителям, главам администраций активизировать работу по регистрации граждан на сайте государственных услуг для того, чтобы они могли свободно записаться и получить прививку», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 1 февраля.

По словам министра, в настоящее время с этим связаны определенные трудности.

В продолжение совещания губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от подчиненных обратить на этот вопрос внимание.

Также он предложил, чтобы людям, которые не могут самостоятельно зарегистрироваться на портале госуслуг, помогли родственники или чиновники.

Ранее министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин сообщил, что по состоянию на 20 января на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг в регионе записались 499 человек.