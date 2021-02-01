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Глава пензенского Минздрава доложил о ходе вакцинации от коронавируса

14:45 | 01.02.2021 | Медицина

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Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин доложил о ходе вакцинации от коронавируса на совещании в региональном правительстве, которое губернатор Иван Белозерцев провел в понедельник, 1 февраля.

Глава пензенского Минздрава доложил о ходе вакцинации от коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По информации Минздрава России, в декабре-феврале в Пензенскую область поступит 46 тыс. 200 [доз] вакцины», — сказал он.

Александр Никишин добавил, что из них 10,5 тыс. доз было получено 30 января.

«Утвержден алгоритм организации иммунизации населения против новой коронавирусной инфекции. На 30 января функционирует 36 иммунных площадок, [...] в первой декаде февраля планируем открыть еще 24», — отметил министр.

По словам главы регионального ведомства, в Пензенской области организовано шесть мобильных бригад, которые выезжают на предприятия, где сотрудники изъявили желание сделать прививку.

«Планируем выезд бригад в дальние населенные пункты», — сообщил Александр Никишин, подчеркнув, что особое внимание намечено уделить людям старшего возраста.

Он уточнил, что, согласно регистру вакцинированных от COVID-19, по состоянию на 30 января первый компонент получили 4 тыс. 604 человека, второй — 1 тыс. 400 человек.

Александр Никишин напомнил, что записаться на прививку теперь можно только через портал госуслуг.

Он привел данные, согласно которым на 20 января этой возможностью воспользовались 499 жителей Пензенской области.

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