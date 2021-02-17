Пензенский госпиталь для ветеранов войн на следующей неделе возобновит плановую работу Медицина

Пенза, 17 февраля 2021. PenzaNews. Пензенский госпиталь для ветеранов войн, который ранее был перепрофилирован для лечения пациентов с COVID-19, возобновит плановую работу на следующей неделе. Об этом сообщил начальник учреждения здравоохранения Алексей Каргин.

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«Санитарная обработка всех помещений займет около недели, и уже в следующую среду мы будем готовы принять пациентов», — сказал он.

По словам Алексея Каргина, в настоящее время ведется обзвон пациентов, которые нуждаются в реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, а также тех, которые ранее лечились в госпитале, но из-за пандемии пропустили очередной курс.

«Это ветераны войн, а также приравненные к ним категории льготников», — цитирует начальника госпиталя пресс-служба областного правительства.