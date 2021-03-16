EN
19:13:30 Вторник, 16 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Сурскую участковую больницу ждет капремонт

12:34 | 16.03.2021 | Медицина

Печать

Сурск, 16 марта 2021. PenzaNews. Капитальный ремонт сурской участковой больницы, являющейся структурным подразделением городищенской районной больницы, планируется провести в 2022 и 2023 годах в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы».

Сурскую участковую больницу ждет капремонт

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На эти цели намечено направить более 40 млн. рублей.

На данный момент примерно 3 млн. рублей выделено на подготовку проектно-сметной документации.

Во вторник, 16 марта, учреждение посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Он пообщался с пациентами и персоналом, а также предложил профильным чиновникам проработать вопрос о переносе капремонта на более ранние сроки и при наличии такой возможности начать его в 2021 году.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в составе сурской участковой больницы действуют терапевтическое отделение на 10 коек, дневной стационар на 31 койку и поликлиника. Кроме того, работают лаборатория, стоматологический, рентгенологический и физиотерапевтический кабинеты.

Новости партнеров
Читайте также
Более 400 пензенцев примут участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Лузгин прокомментировал работу по приему бесхозяйных сетей в муниципальную собственность
В Заречном заключены первые социальные контракты В Пензе четыре человека осуждены за хищение более 7 тонн дизтоплива
В Лунинском районе организована проверка по факту ДТП, унесшего жизнь мужчины В Пензенской области в апреле и мае пройдут тренировочные ЕГЭ
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама