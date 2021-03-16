Сурскую участковую больницу ждет капремонт Медицина

Сурск, 16 марта 2021. PenzaNews. Капитальный ремонт сурской участковой больницы, являющейся структурным подразделением городищенской районной больницы, планируется провести в 2022 и 2023 годах в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы».

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На эти цели намечено направить более 40 млн. рублей.

На данный момент примерно 3 млн. рублей выделено на подготовку проектно-сметной документации.

Во вторник, 16 марта, учреждение посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Он пообщался с пациентами и персоналом, а также предложил профильным чиновникам проработать вопрос о переносе капремонта на более ранние сроки и при наличии такой возможности начать его в 2021 году.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в составе сурской участковой больницы действуют терапевтическое отделение на 10 коек, дневной стационар на 31 койку и поликлиника. Кроме того, работают лаборатория, стоматологический, рентгенологический и физиотерапевтический кабинеты.